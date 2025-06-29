Во Франции вновь раскритиковали Макрона

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х раскритиковал заявление президента страны Эммануэля Макрона о новых санкциях против России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Надо сказать, что первые 17 [пакетов санкций] были выдающимся успехом! Очевидно, нулевая эффективность для мира, резкий рост цен на энергоносители..." - написал Филиппо.

Политик подчеркнул, что очередной пакет рестрикций применяется в момент, когда экономика Франции работает хуже, чем когда-либо.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил "беспрецедентные санкции" в отношении России. По словам Макрона, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта "необходимо".