https://news.day.az/incident/1763933.html В Баку мужчина провалился в люк - ВИДЕО В столичном районе Бинагади, на территории, известной как дорога Баксол, один человек провалился в люк. Как передает Day.Az, об этом на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил сигнал. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
В Баку мужчина провалился в люк - ВИДЕО
В столичном районе Бинагади, на территории, известной как дорога Баксол, один человек провалился в канализационный люк.
Как передает Day.Az, об этом на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил сигнал. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время на месте работают специальные подразделения.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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