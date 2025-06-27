В Баку мужчина провалился в люк

В столичном районе Бинагади, на территории, известной как дорога Баксол, один человек провалился в канализационный люк.

Как передает Day.Az, об этом на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил сигнал. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время на месте работают специальные подразделения.

Поисково-спасательные работы продолжаются.