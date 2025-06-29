В Стамбуле и еще двух провинциях Турции запретили купаться в море

В Стамбуле и еще в двух провинциях Турции запретили купаться в море из-за надвигающегося урагана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О запрете на купание в море объявили в стамбульских районах: Бейкоз, Арнавуткёй и Шиле. Также запрет из-за высоких волн ввели в провинциях Дюздже и Сакарья на берегу Черного моря. В общей сложности "желтый" уровень опасности ввели в 21 из 81 провинции Турции.

"В регионе Мраморного и Эгейского морей прогнозируются сильный северный ветер (40-60 км в час), на побережье Эгейского моря достигающий ураганной силы (70-80 км в час)", - сообщило генеральное управление метеорологии (MGM).

Жителей и туристов призвали быть осторожными.

29 июня в Стамбуле резко снизилась дневная температура до +25°C с +33°C. В некоторых районах города наблюдается сильный ветер с порывами. Перебоев в работе транспорта пока нет, однако власти закрыли несколько центральных станций метро и улиц из-за ожидаемых несанкционированных акций.