Геймерам в Steam дали важный совет

Журналисты издания Windows Central обратили внимание, что геймеров в Steam могут обмануть через функцию "Ранний доступ". Материал опубликован на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ранний доступ" (Early Access) позволяет разработчикам публиковать предварительные версии своих игр, знакомить с ними фанатов и собирать деньги на производство. По словам редактора издания Кейла Ханта, довольно часто игровые студии продают ранние версии игр, но не доводят продукт до финального состояния и в итоге забрасывают его.

Хант рассказал, что "Ранний доступ" появился в Steam в 2013 году. В настоящий момент подобный статус имеют 14 056 тайтлов. Журналист заметил, что многие геймеры - практически все друзья и знакомые - приобретали недоделанные игры, а затем теряли свои деньги. В этой связи он предостерег игроков от покупки игр от малоизвестных студий.

"Я не возлагаю всю вину на Steam и его материнскую компанию Valve, но имею право их критиковать", - заметил автор. При этом Кейл Хант подчеркнул, что добросовестные разработчики не бросают своих поклонников: для них "Ранний доступ" остается очень хорошей возможностью собрать финансирование, получить отзывы и поделиться ранними версиями игр.