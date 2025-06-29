Израильские БПЛА ликвидировали членов "Хезболлах" в Ливане

По меньшей мере три члена вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" были ликвидированы за сутки в ходе ударов израильских беспилотников по югу Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, во второй половине дня израильский БПЛА атаковал мотоцикл в районе Махрун, в результате погибли два шиитских бойца. Получили ранения также два мирных жителя, находившихся в проезжавшей поблизости машине.

Ранее на шоссе между населенными пунктами Бинт-Джбейль и Кунин при атаке беспилотника был убит полевой командир "Хезболлах", отвечавший за запуски противотанковых управляемых снарядов по израильской территории. Его машина загорелась после попадания в нее ракеты.

26 июня в ходе рейдов израильских беспилотников на юге Ливана были ликвидированы два полевых командира "Хезболлах". 27 июня самолеты ВВС Израиля нанесли интенсивные удары по наземным целям в районе города Набатия, погибла женщина и еще 11 мирных граждан получили ранения.

Премьер-министр республики Наваф Салам решительно осудил непрекращающиеся израильские нападения на Ливан, он расценил их как "грубое нарушение национального суверенитета и соглашения о прекращении огня, достигнутое 27 ноября прошлого года". "Действия Израиля представляют угрозу стабильности в регионе, которую мы стремимся сохранить", - подчеркнул премьер.