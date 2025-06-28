Российским омбудсменам направлено письмо по делу об убийстве азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила официальное письмо Уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой и региональному омбудсмену Свердловской области Татьяне Мерзляковой в связи с жестоким убийством пяти азербайджанцев и нанесением им телесных повреждений различной степени тяжести в результате насилия и пыток в городе Екатеринбурге, передает Day.Az.

В письме подчеркивается, что произошедшее является грубым нарушением прав человека, в частности права на жизнь и свободу от пыток (статьи 20 и 21 Конституции РФ), а также противоречит положениям Конвенции ООН против пыток, участницей которой является Россия.

Омбудсмен Азербайджана призвала российских коллег взять дело под личный контроль, обеспечить объективное и прозрачное расследование, привлечь виновных к ответственности, а также оказать правовую и психологическую помощь семьям погибших. Она напомнила о важности сотрудничества между омбудсменами двух стран и положениях двустороннего соглашения.

Также в обращении подчеркивается необходимость принятия системных мер контроля и профилактики с целью недопущения подобных трагедий в будущем.

Сабина Алиева выразила надежду, что Россия обеспечит справедливое расследование и будет надежно защищать права иностранных граждан, проживающих на её территории.

Напомним, что ранее временного поверенного РФ вызвали в МИД Азербайджана