https://news.day.az/autonews/1763967.html Маск сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla Руководитель Tesla Илон Маск сообщил, что первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y была реализована на день раньше установленного срока. Об этом он написал в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Маск сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla
Руководитель Tesla Илон Маск сообщил, что первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y была реализована на день раньше установленного срока. Об этом он написал в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Предприниматель поблагодарил разработчиков программного обеспечения и разработчиков микросхем искусственного интеллекта компании Tesla за успешную реализацию проекта.
"Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента <...> была осуществлена на день раньше запланированного срока!" - объявил он.
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