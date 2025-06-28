Маск сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla

Руководитель Tesla Илон Маск сообщил, что первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y была реализована на день раньше установленного срока. Об этом он написал в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприниматель поблагодарил разработчиков программного обеспечения и разработчиков микросхем искусственного интеллекта компании Tesla за успешную реализацию проекта.

"Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента <...> была осуществлена на день раньше запланированного срока!" - объявил он.