"Азеррейл" пополнила бразильская волейболистка

Волейбольная команда "Азеррейл" совершила очередной трансфер.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с нового сезона за команду будет выступать бразильская нападающая Грациэле Соуза.

Опытная волейболистка играла в чемпионатах таких стран, как Польша, Испания, Франция и Греция.