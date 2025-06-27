https://news.day.az/sport/1763882.html "Азеррейл" пополнила бразильская волейболистка Волейбольная команда "Азеррейл" совершила очередной трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с нового сезона за команду будет выступать бразильская нападающая Грациэле Соуза. Опытная волейболистка играла в чемпионатах таких стран, как Польша, Испания, Франция и Греция.
"Азеррейл" пополнила бразильская волейболистка
Волейбольная команда "Азеррейл" совершила очередной трансфер.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с нового сезона за команду будет выступать бразильская нападающая Грациэле Соуза.
Опытная волейболистка играла в чемпионатах таких стран, как Польша, Испания, Франция и Греция.
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