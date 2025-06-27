МАГАТЭ об уровне радиации в регионе Персидского залива

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что уровень радиации в регионе Персидского залива после ирано-израильского конфликта не превышает норму.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС,

По его словам, которые приводятся в сообщении МАГАТЭ, "уровень радиации в регионе Персидского залива остается в норме после 12-дневного конфликта, в результате которого серьезно пострадали несколько ядерных объектов в Иране".

"С точки зрения радиационной безопасности, АЭС "Бушер" и исследовательский ядерный реактор в Тегеране вызывали у нас наибольшую обеспокоенность, поскольку любой удар по этим объектам, в том числе их внешним линиям энергопередачи, мог бы привести к радиационной аварии, последствия которой могли распространиться как на Иран, так и за его пределы в случае АЭС "Бушер". Этого не случилось, и худшего сценария с точки зрения ядерной безопасности удалось избежать", - заявил Гросси.

Ранее мы сообщали, что МИД Ирана назвал бессмысленным желание Гросси посетить поврежденные ядерные объекты.