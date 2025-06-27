https://news.day.az/world/1763924.html МИД Ирана назвал бессмысленным желание Гросси посетить поврежденные ядерные объекты Настойчивое желание Рафаэля Гросси посетить поврежденные иранские ядерные объекты бессмысленно и может нести в себе злой умысел. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана. Новость обновляется
МИД Ирана назвал бессмысленным желание Гросси посетить поврежденные ядерные объекты
Настойчивое желание Рафаэля Гросси посетить поврежденные иранские ядерные объекты бессмысленно и может нести в себе злой умысел.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана.
Новость обновляется
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