МИД Ирана назвал бессмысленным желание Гросси посетить поврежденные ядерные объекты

Настойчивое желание Рафаэля Гросси посетить поврежденные иранские ядерные объекты бессмысленно и может нести в себе злой умысел.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана. 

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