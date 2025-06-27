https://news.day.az/world/1763924.html

МИД Ирана назвал бессмысленным желание Гросси посетить поврежденные ядерные объекты

Настойчивое желание Рафаэля Гросси посетить поврежденные иранские ядерные объекты бессмысленно и может нести в себе злой умысел. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана. Новость обновляется