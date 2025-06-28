Microsoft напомнила о глобальном сбое Windows

Корпорация Microsoft заявила, что устойчивость и стабильность являются главными приоритетами компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в блоге американского IT-гиганта.

"Устойчивость не является чем-то факультативным - это стратегический императив", - заметил вице-президент по безопасности предприятий и ОС в Microsoft Дэвид Уэстон. В корпорации анонсировали запуск Инициативы по устойчивости Windows (WRI) - концепции, которая поможет организациям и пользователям предотвращать и быстро восстанавливаться от сбоев.

По мнению журналистов издания TechRadar, в Microsoft напомнили о глобальном сбое в работе Windows, который случился 19 июля 2024 года. Тогда из-за проблем программного обеспечения (ПО) партнера корпорации CrowdStrike произошли неполадки по всему миру, которые затронули работу нескольких отраслей.

В Microsoft заметили, что WRI базируется на трех принципах - экосистемное сотрудничество, практическое руководство и продуктовые инновации. Компания рассказала, что перенесла антивирусные и конечные средства защиты из ядра Windows в пользовательский режим. Это позволит избежать дополнительных проблем и облегчить восстановление после сбоя. Партнеры корпорации скоро должны получить доступ к WRI в предварительном режиме.

Ранее сообщалось, что Microsoft впервые за 40 лет меняет дизайн "экрана смерти" Windows.