Иранский посол подыгрывает армянской пропаганде

Автор: Байрам Эльшадов

Заявление посла Ирана в Армении Мехди Собхани о якобы проникновении израильских беспилотников на территорию Ирана с территории Азербайджана - это ничто иное, как сознательная дезинформация, рассчитанная на внутреннее и армянское потребление.

Во-первых, никаких доказательств этим словам не представлено. Ни одной спутниковой съемки, ни одной объективной технической детали. Только голословное обвинение, выброшенное в публичное пространство - метод, хорошо знакомый тем, кто регулярно прибегает к информационным провокациям.

Во-вторых, удивляет само время публикации подобных утверждений. Накануне между президентами Азербайджана и Ирана состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, проекты и региональная стабильность. Ни одна из сторон не упомянула о подобной теме. Более того, сам тон беседы был конструктивным и добрососедским.

Кроме того, буквально сегодня новоназначенный посол Ирана в Азербайджане на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым заявил, что иранская сторона также абсолютно уверена, что территория Азербайджана никогда не может быть использована против Ирана, Азербайджанское государство никогда этого не допустит.

Зачем же тогда на следующий день делается столь враждебное и ничем не подкрепленное заявление?

Очевидно, что отдельные круги в Иране, а особенно представители дипломатического корпуса, работающие в Армении, сознательно пытаются саботировать процесс нормализации между Баку и Тегераном, вновь и вновь прибегая к тезисам, которые не подтверждаются фактами. Такие вбросы, звучащие из Еревана, скорее отражают местную повестку, чем позицию официального Тегерана.

Азербайджан проводит независимую, миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, в том числе в вопросах региональной безопасности. Ни в ходе конфликта между Ираном и Израилем, ни до, ни после, Азербайджан не участвовал и не допускает участие в действиях, которые могли бы быть расценены как вмешательство или угроза Ирану. Такие принципы последовательно озвучиваются на высшем уровне.

Пустые заявления посла, конечно же, являются дезинформацией, призванной создать недоверие между двумя соседними странами и вбить клин в отношения, которые сегодня выстраиваются на основе прагматизма и уважения.