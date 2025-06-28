В США рассказали о росте военного потенциала Китая

Китай развивает свой военный потенциал и технологии невиданными ранее темпами и масштабами. Об этом заявил в пятницу командующий Сухопутными войсками США на тихоокеанском театре военных действий генерал Рональд Кларк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это (оценка ВС США прогресса Пекина - прим. ТАСС) подчеркивает важность нашего внимания к Китаю как к нашему противнику, потому что он развивает свой [военный] потенциал, разрабатывает технологии в таких темпах и масштабах, с которыми мы до сих пор не сталкивались", - отметил генерал, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (деятельность этой организации признана нежелательной на территории России).

Китай, продолжил он, также извлекает уроки из текущих конфликтов и быстрыми темпами совершенствует свои способности в военной сфере.

Помимо Пекина, подчеркнул Кларк, свой потенциал развивает и Пхеньян. "Нужно быть уверенными в том, что мы идем в ногу со временем и опережаем наших противников, когда речь идет об изменяющихся условиях войны. Именно этому учится КНДР, причем на Украине очень быстрыми темпами", - утверждал он.