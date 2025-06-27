https://news.day.az/society/1763804.html В Азербайджане за сутки задержаны более 40 человек Сотрудники полиции раскрыли 38 преступлений, зарегистрированных в Азербайджане 26 июня, и 8 преступлений, которые оставались нераскрытыми. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД. Всего задержаны 84 человека, находящихся в розыске, в том числе, 64 человека, разыскиваемых как должники.
В Азербайджане за сутки задержаны более 40 человек
Сотрудники полиции раскрыли 38 преступлений, зарегистрированных в Азербайджане 26 июня, и 8 преступлений, которые оставались нераскрытыми.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Всего задержаны 84 человека, находящихся в розыске, в том числе, 64 человека, разыскиваемых как должники. Эти лица были переданы соответствующим органам. 19 из них связаны с наркотиками, установлено 8 фактов по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
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