В Азербайджане за сутки задержаны более 40 человек

Сотрудники полиции раскрыли 38 преступлений, зарегистрированных в Азербайджане 26 июня, и 8 преступлений, которые оставались нераскрытыми.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Всего задержаны 84 человека, находящихся в розыске, в том числе, 64 человека, разыскиваемых как должники. Эти лица были переданы соответствующим органам. 19 из них связаны с наркотиками, установлено 8 фактов по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.