https://news.day.az/world/1764144.html В Пакистане произошло сильное землетрясение В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 78 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хан, население которого составляет около 236 тысяч человек.
В Пакистане произошло сильное землетрясение
В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 78 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хан, население которого составляет около 236 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.
По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Представители властей заявили, что ситуация находится под контролем.
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