В Пакистане произошло сильное землетрясение

В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 78 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хан, население которого составляет около 236 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Представители властей заявили, что ситуация находится под контролем.