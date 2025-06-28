Великобритания многократно увеличила закупки нефти из Азербайджана

В январе-мае этого года из Азербайджана в Великобританию было экспортировано 244 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 137,3 миллиона долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель на 108,8 миллиона долларов США или в 4,8 раза больше в стоимостном выражении и 190,5 тысяч тонн или в 4,6 раза больше в объеме по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За этот период Великобритания заняла 7-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего нефти.

Отметим, что в январе-мае этого года из Азербайджана в 17 стран было экспортировано 10,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 5,6 миллиарда долларов США. Этот показатель на 615,9 миллиона долларов США или на 9,8% меньше в стоимостном выражении и на 493,4 тысячи тонн или на 5% больше в объемном выражении по сравнению с тем же периодом 2024 года.