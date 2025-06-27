https://news.day.az/world/1763928.html В Судане продолжаются вооруженные столкновения - ВИДЕО В Судане в районе Голубого Нила продолжаются столкновения между Силами оперативной поддержки (СОП) и суданской армией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что Каспарова обвинили к подготовке переворота в Южном Судане.
В Судане продолжаются вооруженные столкновения - ВИДЕО
В Судане в районе Голубого Нила продолжаются столкновения между Силами оперативной поддержки (СОП) и суданской армией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее мы сообщали, что Каспарова обвинили к подготовке переворота в Южном Судане.
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