https://news.day.az/world/1763928.html

В Судане продолжаются вооруженные столкновения - ВИДЕО

В Судане в районе Голубого Нила продолжаются столкновения между Силами оперативной поддержки (СОП) и суданской армией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что Каспарова обвинили к подготовке переворота в Южном Судане.