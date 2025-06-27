В Судане продолжаются вооруженные столкновения

В Судане в районе Голубого Нила продолжаются столкновения между Силами оперативной поддержки (СОП) и суданской армией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее мы сообщали, что Каспарова обвинили к подготовке переворота в Южном Судане.