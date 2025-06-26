https://news.day.az/world/1763583.html Каспарова обвинили к подготовке переворота в Южном Судане Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров может быть причастен к подготовке государственного переворота в Южном Судане. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, Каспаров познакомил южносуданского оппозиционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери.
Каспарова обвинили к подготовке переворота в Южном Судане
Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров может быть причастен к подготовке государственного переворота в Южном Судане.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Каспаров познакомил южносуданского оппозиционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. После этой встречи Граньери якобы выделил $7 млн на закупку стрелкового оружия, гранат и переносных зенитных ракетных комплексов, которые могли быть использованы для смены власти в стране.
Сам Каспаров отрицает свою причастность к заговору. Он заявил, что посвятил большую часть жизни защите гражданских прав и продвижению демократии по всему миру.
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