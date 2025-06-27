https://news.day.az/world/1763930.html Собравшиеся у СК Армении скандируют "Србазан" - ВИДЕО Собравшиеся у Следственного комитета Армении скандируют "Србазан" (Архиепископ). Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, архиепископ Микаэл Аджапахян все еще в стенах Следкома, куда он приехал из Эчмиадзина почти два часа назад. Ранее мы сообщали, что Аджапахян сам явился в Следком Армении. Видео по теме:
Собравшиеся у СК Армении скандируют "Србазан" - ВИДЕО
Собравшиеся у Следственного комитета Армении скандируют "Србазан" (Архиепископ).
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, архиепископ Микаэл Аджапахян все еще в стенах Следкома, куда он приехал из Эчмиадзина почти два часа назад.
Ранее мы сообщали, что Аджапахян сам явился в Следком Армении.
Видео по теме:
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