СНБ Армении решило покинуть территорию резиденции Гарегина II

Служба национальной безопасности и полиция Армении, предотвращая возможную эскалацию ситуации, приняли решение об отводе войск с территории Первопрестольной.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

В сети распространились кадры, как все силовики выходят с территории у резиденции Католикоса.

Отметим, что ранее они вошли на территорию для задержания предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Микаела Аджапахяна. Однако пока что его задержать не удалось.

Ранее СНБ Армении призвал архиепископа Аджапахяна не прятаться.