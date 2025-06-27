Гашека на них не хватает: особенности армянского "ухода с маневрами"

Автор: Акпер Гасанов

Выскажу предположение, что Ярослав Гашек, доживи он до наших дней и увидь он происходящее ныне в Армении, обязательно бы написал по этому поводу что-то запоминающееся, веселое и убийственно-саркастическое. Ведь в его романе "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны" было множество сатирических эпизодов, связанных с церковью и священниками.

Гашек, сам обладавший острым антиклерикальным взглядом, часто изображал представителей церкви как лицемеров, трусов или бездушных бюрократов. В этом смысле ему бы по душе пришлись новости из Армении, где с раннего утра началось очередное противостояние между действующей властью и Армянской Апостольской Церковью. Оно не вызывало ничего, кроме улыбки.

Ведь, вначале появилось сообщение о том, что Служба национальной безопасности Армении зашла в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине. Далее появилось сообщение о том, что правоохранители Армении приняли решение о задержании главы Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна. Он, согласно первичным сообщениям, вроде даже согласился сдаться правоохранителям.

Расцеловал он, для начала, руки католикоса всех армян Гарегина II. После чего Аджапахян начал вопить и нервно махать руками, при этом все же имитируя готовность подчиниться требованиям правоохранителей. О том, что произошло далее, сообщает близкий к премьер-министру Армении Николу Пашиняну Телеграм-канал "Баграмян 26". Понятно, что после публичных заявлений Никола Воваевича и его оппонентов о влиянии крайней плоти на ход новейшей истории Армении, сложно придумать что-то более смешное, но информационная обслуга Пашиняна все же старается.

"Фактически, Ктрич Нерсисян и Геворг Аджапахян провели совместную спецоперацию. Вместе, стоя перед камерами, пообещали, что Аджапахян едет к следователям, заявили, что им нечего бояться и они не будут скрываться за спинами "своих братьев", и оба одновременно лгали, соврали и скрылись. Это, между прочим, не хухры-мухры, это школа КГБ, тактика называется "введение противника в заблуждение дезинформацией и уход с маневрами", - указывают они.

Какая, обратите внимание, осведомленность в плане сути и названия маневров, преподавашихся в школе КГБ! Невольно возникает ощущение, что кураторы данного рупора пашиняновской пропаганды, заставшие времена существования советского КГБ, выступили на сей раз еще и в роли консультантов, напомнив, кстати, практически аналогичные маневры, ранее осуществлявшиеся иными армянскими политическими персонажами.

Чего стоит, например, хотя бы эпизод, имевший место в 2006 году с участием тогдашнего президента Армении Роберта Кочаряна! Дело было в замке Рамбуйе, где проходил очередной раунд азербайджано-армянских переговоров. Роберт Седракович тогда, отпросившись "по уважительной причине" в туалет, в итоге банально сбежал с переговоров. Можно ли и это назвать "уходом с маневрами"?

Учитывая то, что Роберта Кочаряна называют одним из главных покровителей обвиняемого ныне в попытке госпереворота Вазгена Галстаняна, также известного как Баграт Сбразан, можно предположить, что они в свое время обучались одному и тому же и у людей, которые служили в тех самых органах, что пришли на смену КГБ. И вся эта история веселит хотя бы потому, что выявляется простая вещь - народ Армении поклонялся откровенно ряженым персонажам!

А ведь, помимо этого, обнаруживается поразительное сходство Галстаняна, Аджапахяна, даже Гарегина II с таким героем гашекского романа, как фельдкурат (армейский священник) Отто Кац. "Он пьющий, безалаберный, живущий в долг и почти полностью утративший интерес к религии человек. Его характеризует полное безразличие к вере, службе и пастве. Он больше времени проводит за карточным столом и в пивных, чем за молитвой", так описан Кац в романе Гашека. Сходство, что и говорить, поразительное!

Тем более, что в различных сценах романа упоминаются монахи и священники, которых боятся простые солдаты из-за их связей с командованием и доносительством. Также Швейк неоднократно цитирует псевдорелигиозные сентенции, делает вид, что набожен, но всегда с иронией. Все это так напоминает Армению, где в ходе борьбы за власть уже жонглируют внебрачными детьми и темой обрезания противостоящих сторон! Да, Ярославу Гашеку было бы весело, глядя на происходящее в Ереване.