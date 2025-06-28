Иран как миролюбивое государство никогда не капитулирует - Исмаил Бегаи
Иран, будучи миролюбивым государством, никогда не капитулирует.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сегодня в Тегеране на церемонии похорон высокопоставленных иранских военных и ядерных ученых заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.
По его словам, своим массовым участием в церемонии похорон граждане Ирана вновь подтвердили решимость никогда не сдаваться.
Отметим, что сегодня в Тегеране состоялась церемония похорон высокопоставленных офицеров и ученых-ядерщиков, погибших в ходе 12-дневных военных воздушных атак Израиля на Иран.
Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.
В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.
22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.
"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.
Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.
24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре