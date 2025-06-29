Ученые опровергли новый миф об Антарктиде

Международная группа ученых во главе с профессором Питером Конви из Британской антарктической службы (BAS) поставила под сомнение сенсационные заявления о резком "озеленении" Антарктического континента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Global Change Biology (GCB).

Авторы работы указывают, что утверждения о 14-кратном увеличении растительного покрова противоречат десятилетиям полевых наблюдений. В отличие от Арктики, где изменение климата действительно стимулирует рост растений, антарктическая флора представлена в основном лишайниками, мхами и водорослями, которые растут крайне медленно - всего на миллиметры в год.

"Эти организмы меняют цвет в зависимости от влажности, что может вводить в заблуждение при интерпретации спутниковых снимков", - пояснили исследователи.

Команда представила фотографии и данные аэрофотосъемки, демонстрирующие отсутствие значительного роста растений в районах, где спутники фиксировали "озеленение". По их мнению, наблюдаемые изменения могут быть связаны с временными явлениями, такими как скоплениями морских водорослей, особенности таяния снега и сезонными изменениями влажности.

Ученые предупреждают, что некритическое доверие к спутниковым данным без полевой проверки может привести к ошибочным выводам. Они призывают научное сообщество отказаться от упрощенных трактовок в пользу более точного анализа, учитывающего биологические реалии антарктических экосистем.

"Антарктида - не Арктика. Ее экосистемы развиваются по другим законам, и мы должны понимать эту разницу", - подчеркнули ученые.