В результате обрушения породы на одном из карьеров района Олту турецкой провинции Эрзурум скончались три человека.

Как сообщает Day.Az, трагедия произошла в субботу утром в районе добычи гагата (черный янтарь).

К месту инцидента были оперативно стянуты бригады спасателей, пожарных и жандармерии, а также группы медиков.

По последним данным, тела двух погибших удалось извлечь из-под земли. Еще один рабочий был поднят на поверхность тяжелораненным, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Ведется расследование причин трагедии.

Ранее сообщалось, что в Турции запретили посещать лесные массивы.