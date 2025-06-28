https://news.day.az/world/1764097.html Трагедия на карьере в Эрзуруме, есть погибшие В результате обрушения породы на одном из карьеров района Олту турецкой провинции Эрзурум скончались три человека. Как сообщает Day.Az, трагедия произошла в субботу утром в районе добычи гагата (черный янтарь). К месту инцидента были оперативно стянуты бригады спасателей, пожарных и жандармерии, а также группы медиков.
Трагедия на карьере в Эрзуруме, есть погибшие
В результате обрушения породы на одном из карьеров района Олту турецкой провинции Эрзурум скончались три человека.
Как сообщает Day.Az, трагедия произошла в субботу утром в районе добычи гагата (черный янтарь).
К месту инцидента были оперативно стянуты бригады спасателей, пожарных и жандармерии, а также группы медиков.
По последним данным, тела двух погибших удалось извлечь из-под земли. Еще один рабочий был поднят на поверхность тяжелораненным, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Ведется расследование причин трагедии.
Ранее сообщалось, что в Турции запретили посещать лесные массивы.
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