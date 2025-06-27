Европейский суд по правам человека оштрафовал Францию.

Как сообщает Day.Az, полиция трижды за десять дней задерживала и проверяла гражданина Франции Карима Туили в 2011 году. С аналогичной ситуацией столкнулись и другие жители Безансона. Не добившись полного удовлетворения своих требований в национальных судах, Туили обратился в ЕСПЧ.

В решении Европейского суда действия полиции были признаны дискриминационными.

Отмечается, что проверки с признаками этнической дискриминации со стороны полиции во Франции - не редкость. В некоторых случаях задержанные подвергались и оскорблениям.

Согласно решению суда, французское правительство обязано выплатить заявителю 3000 евро в качестве компенсации морального ущерба.

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