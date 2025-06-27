Xiaomi выпустила небольшой, но мощный планшет для игр

Xiaomi представила компактный игровой планшет Redmi K Pad, который выделяется мощным "железом" и низкой ценой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал GSMArena.

Планшет получил 8,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K (3008х1880 пикселей), частотой обновления 165 Гц и яркостью до 700 нит. Также заявлена поддержка технологий HDR10, Dolby Vision и HDR Vivid.

За производительность Redmi K Pad отвечает 3-нм флагманский чип MediaTek Dimensity 9400+, дополненный 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 на 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Также отмечается, что гаджет получил систему охлаждения с испарительной камерой площадью 12 050 кв. мм., стереодинамики и вибромотор.

Корпус планшета выполнен из металла. Его толщина составила 6,46 мм, вес - 326 грамм, а экран защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Среди прочих параметров отмечается наличие аккумулятора емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, сразу двух USB-C, функции обходной зарядки и прошивки HyperOS 2 на базе Android 15.

Redmi K Pad доступен в зеленой, фиолетовой и черной расцветках по цене от 2799 юаней.

Ранее мы сообщали, что у Nintendo Switch 2 нашли слабое место.