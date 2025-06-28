Украина уничтожила российские вертолеты и ЗРПК "Панцирь-С1"

28 июня СБУ уничтожила три вертолета и ЗРПК "Панцирь-С1" на военном аэродроме "Кировское" в оккупированном Крыму, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

"Служба безопасности Украины нанесла еще один болезненный удар оккупантам. На этот раз 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму.

Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага.

Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"", - говорится в сообщении ведомства.