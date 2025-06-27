Fitch пересмотрел прогноз по ценам на нефть

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило базовый прогноз цен на нефть на 2025 год с $70 до $65 за баррель.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на рейтинговое агентство.

Однако агентство отметило, что не изменило свои среднесрочные и циклические прогнозы цен.

Fitch также прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2025 году снизится примерно с 1 млн баррелей в день до 800 тыс. баррелей.

Отмечено, что из-за быстрого роста добычи предложение на рынке превысит спрос в 2025 году.