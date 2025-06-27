https://news.day.az/world/1763833.html Fitch пересмотрел прогноз по ценам на нефть Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило базовый прогноз цен на нефть на 2025 год с $70 до $65 за баррель. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на рейтинговое агентство. Однако агентство отметило, что не изменило свои среднесрочные и циклические прогнозы цен.
Fitch пересмотрел прогноз по ценам на нефть
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило базовый прогноз цен на нефть на 2025 год с $70 до $65 за баррель.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на рейтинговое агентство.
Однако агентство отметило, что не изменило свои среднесрочные и циклические прогнозы цен.
Fitch также прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2025 году снизится примерно с 1 млн баррелей в день до 800 тыс. баррелей.
Отмечено, что из-за быстрого роста добычи предложение на рынке превысит спрос в 2025 году.
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