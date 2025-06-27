Гибридная тишина: как мир проигрывает войну, которой не осознаёт

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

В начале XXI века Запад провозгласил торжество своего миропорядка. Либеральная демократия стала не просто идеологией, а системой, которой не было альтернативы. Но, как показали события последнего десятилетия, устойчивость этого порядка оказалась иллюзорной. Мир вошёл в фазу невидимой и асимметричной борьбы, в которой привычные правила более не действуют. Безопасность перестала быть вопросом армий и границ - она растворилась в потоках данных, алгоритмах, сетевых атаках и информационных манипуляциях. Европа, уверенная в своей неприкосновенности, оказалась наиболее уязвимой.

Парадокс спокойствия: безопасность как фон, а не стратегия

Фундаментальный кризис европейской безопасности начался не с танков и не с террористов. Он начался с восприятия. После распада СССР и окончания холодной войны западный мир решил, что эпоха стратегических конфликтов осталась в прошлом. Это настроение лучше всего выразил американский политолог Фрэнсис Фукуяма в "Конце истории": либеральная демократия победила, история завершилась. Но, как показал XXI век, история лишь сменила обличие.

После 2001 года Европа уже сталкивалась с волнами насилия - теракты в Лондоне, Париже, Брюсселе. Однако, в отличие от прямой агрессии, киберугрозы и гибридные формы воздействия были восприняты не как экзистенциальные вызовы, а как технические инциденты. Именно это стало стратегической ошибкой.

Кибератаки больше не являются вспомогательным элементом к военным действиям. С 2015 года только Евросоюз зафиксировал более 450 инцидентов, классифицированных как атаки на критическую инфраструктуру. Среди крупнейших:

- Атака на Бундестаг в 2015 году, за которой стояла группа APT28, связанная с ГРУ. Потери и утечка данных - 16 терабайт информации.

- Атака на систему здравоохранения Ирландии в 2021 году, приведшая к параличу больниц на 10 суток. По данным Национального киберцентра Ирландии, ущерб составил около 600 млн евро.

- В 2023 году произошла координированная атака на энергетические сети Польши и Чехии, приведшая к отключениям на 48 часов в пяти крупных городах.

ЕС с опозданием признал: цифровое пространство стало ареной системной войны. Уже в 2022 году в Стратегическом компасе безопасности ЕС официально зафиксирован приоритет киберобороны как равного военной защите. Однако к 2025 году, по данным Европейского Счётного двора, только 8 из 27 стран ЕС обеспечили базовую совместимость своих киберструктур с общеевропейским стандартом NIS2.

Европейская разведывательная практика всё чаще фиксирует не просто атаки на серверы, а сложные сценарии с элементами психологических операций (PSYOPS), дезинформации, имитации медийного дискурса. Доклад НАТО за март 2025 года подчёркивает: гибридная угроза сегодня - это не просто "вредоносный код", а "многослойный процесс подрыва доверия к институтам через цифровую мимикрию".

Примером может служить вмешательство в выборы в Словакии в 2024 году: хакеры внедрили дезинформационные материалы через мессенджеры и фальшивые аккаунты в TikTok и Telegram. Результат - резкое падение явки и делегитимация результатов голосования. Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) в отчёте за январь 2025 года заявила: "Деструктивные ИИ-генерированные нарративы становятся главной угрозой молодёжной аудитории в ЕС".

Один из важнейших парадоксов - кризис доверия внутри самого ЕС. По данным Eurobarometer (апрель 2025), только 38% граждан Евросоюза уверены в способности Брюсселя защитить их от цифровых угроз. Особенно низкий уровень доверия - в Венгрии (19%), Словакии (22%) и Франции (29%).

Именно в этом контексте Азербайджан рассматривается рядом стран как потенциальный нейтральный узел цифрового транзита и коммуникаций. В апреле 2025 года в Женеве обсуждалась идея создания Восточного киберканала - безопасного канала обмена данными между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой, в обход нестабильных маршрутов через Россию. Аналитики из Digital Sovereignty Initiative подчёркивают, что "позиционирование Баку как цифрового узла отвечает логике диверсификации доверия".

Европа вступила в век, где армии бессильны, если не защищены алгоритмы. Классические модели коллективной безопасности - устарели. Ни НАТО, ни ЕС не готовы оперативно реагировать на атаки, происходящие в наносекундах и направленные на сознание, а не на территорию.

Азербайджан, в отличие от многих европейских государств, осознал значение цифрового суверенитета как элемента национальной безопасности. Стратегическое планирование в Баку уже включает элементы защиты информационной среды, антидезинформационной аналитики, сценарного моделирования атак.

Европа же всё ещё ищет врагов в реальности, когда они уже давно действуют в коде. Пока там продолжают искать решения в структурах XX века, Азербайджан - строит решения XXI века. Не на бумаге - в архитектуре серверов и грамотной политике суверенитета.

История не закончилась. Она снова изменила свой язык - и те, кто не успеет его выучить, останутся без голоса и без защиты.

Новая геополитика: битва алгоритмов

Цифровое пространство стало театром нового типа войны. Сражения ведутся не за территорию, а за когнитивное господство, за контроль над сознанием масс и инфраструктурой принятия решений. Подрыв доверия к выборам, делегитимизация институтов, массовая манипуляция - это уже не прогноз, это практика.

Цифровая агрессия - это атака на суверенитет в его постсовременной форме. Это попытка превратить общество в алгоритмическую мишень, на которую воздействуют через фейковые новости, поддельные аккаунты, искажённые тренды. Это - не только угроза безопасности, но и угроза идентичности.

На наших глазах меняется фундаментальный ландшафт международной безопасности. Гибридные атаки уже давно переступили черту, отделявшую законные инструменты внешней политики от скрытого подрыва государственности. Они не переходят порог открытой войны - и именно этим опасны. Их стратегия рассчитана на незаметность, а их эффективность - на нерешительность жертвы.

Современные демократические общества, основанные на верховенстве закона, оказываются уязвимыми перед новым типом угроз: те, кто соблюдает правила, всегда проигрывают тем, кто действует вне их. В этом и заключается главная дилемма гибридной войны: она атакует не столько армии или инфраструктуру, сколько принципы, на которых построены свободные общества. Противник намеренно избегает прямой конфронтации, предпочитая разрушать доверие, подрывать устойчивость и расслаивать гражданское согласие. Ответ, если он вообще возможен, требует не только технологий и политической воли, но и нового стратегического сознания.

Национальные государства организованы по секторам - полиция, разведка, ИТ-безопасность, юстиция - каждый отвечает за свой участок. Но гибридная угроза не знает границ компетенции. Она действует в "серой зоне", в том самом пространстве, где исчезает разграничение между внутренней и внешней безопасностью, между уголовным преступлением и актом агрессии, между дезинформацией и информационным оружием.

Страны Западной Европы впервые вынуждены выстраивать новую архитектуру безопасности, где приоритетом становится горизонтальная координация. В Германии этот процесс только начинается - на стратегическом уровне создаются механизмы киберустойчивости, а федеральные ведомства учатся работать как единое целое. Упор делается на прозрачность, обмен данными, четкое определение зон ответственности и, главное, на институциональную осознанность: каждая структура должна знать, чего от неё ждут и в каком сценарии она вступает в игру.

Но даже это - лишь часть задачи. Противник гибридных атак давно адаптировался к бюрократическим слабостям демократий. Он действует быстро, а демократии - медленно. Он атакует мгновенно, а защищаются они через комитеты и согласования. Этот асимметричный характер конфликта превращает борьбу с гибридной агрессией в сложнейший вызов современности.

В 2025 году понятие войны окончательно вышло за рамки классической геополитики. Танки и ракеты по-прежнему присутствуют в арсенале государств, но решающим фактором становится то, что невозможно увидеть в новостных лентах - манипуляция восприятием, контроль над нарративом, разрушение идентичности через коды, хештеги и визуальные стимулы. Это не просто кибервойна. Это - системная, многоуровневая информационно-психологическая агрессия, цель которой - подорвать способность общества к рациональному мышлению, к коллективной воле, к сопротивлению.

Азербайджан как объект и субъект гибридного давления

С 2020 года Азербайджан находится в особой зоне внимания транснациональных дезинформационных сетей. После победы в 44-дневной войне и восстановления контроля над Карабахом, страна стала мишенью широкомасштабных психологических операций, инициированных как из Еревана, так и поддерживаемых внешними структурами - в том числе рядом европейских НПО, медиа и политических фондов.

Только за период с января по май 2025 года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (GSSCA) зафиксировала более 4 700 попыток информационных атак, включая:

распространение фейковых карт, искажающих границы;

создание псевдожурналистских расследований о "репрессиях" и "этнических чистках";

фабрикацию якобы утечек о военных действиях или внутренних конфликтах;

атаки на цифровую инфраструктуру госорганов и стратегических предприятий.

В отчёте Центра анализа международных отношений (AIR Center) от 3 июня 2025 года подчёркивается: "информационные атаки против Азербайджана координируются с целями подрыва легитимности государства, делегитимизации его международной повестки и формирования образа "агрессора" на внешнем контуре". При этом источники этих кампаний часто завуалированы под "нейтральные" европейские платформы.

Главная цель гибридного воздействия - нарушить когнитивную архитектуру общества. Если классическая война разрушает мосты и дороги, то цифровая - разрушает доверие, единство и критическое мышление. В отчёте UNESCO 2025 года подчёркивается: "70% молодёжи в развивающихся странах черпают новости исключительно из социальных сетей. Более 60% - не проверяют источник информации. А 40% - не способны отличить фейк от достоверной новости".

Для государств с высокой цифровой проникновенностью - а в Азербайджане интернет-охват составляет почти 90% населения - это означает уязвимость не только в сфере ИБ, но и в сфере национальной устойчивости.

Ответ на гибридные атаки не может быть сугубо репрессивным или сугубо техническим. Он должен быть многоуровневым, горизонтальным и превентивным. Азербайджан уже предпринимает шаги в этом направлении:

В 2024 году был утверждён Национальный план по стратегическим коммуникациям, включающий мониторинг дезинформации, обучение медиа-грамотности в школах и вузах, поддержку независимого фактчекинга.

Создан Центр цифровой устойчивости при Министерстве цифрового развития и транспорта, который ведёт системный анализ источников фейков и трендов манипулятивных нарративов.

Запущена серия инициатив совместно с частным сектором - включая мобилизацию ИТ-компаний, телеканалов и инфлюенсеров для создания просветительского контента, повышающего уровень критического восприятия.

Но самое главное - формируется новая культурная матрица устойчивости, где ответственность за информационную гигиену возлагается не только на государство, но и на гражданское общество, НПО, академические институты и бизнес.

Международный аспект: от технологической зависимости - к стратегическому суверенитету

Ключевая угроза - монополия цифровой инфраструктуры. Большая часть контентных потоков Азербайджана, как и большинства стран региона, проходит через платформы, зарегистрированные в юрисдикциях, где действуют иные правовые и политические принципы. Это делает критически важной дипломатическую работу по созданию альтернатив:

участие в проектах Тюркского цифрового союза, где предполагается формирование независимой платформенной экосистемы;

сотрудничество с ОИС, АСЕАН и ОЭСР по вопросам информационной безопасности;

инициативы в рамках Центра по устойчивости к дезинформации при ООН, где Азербайджан с 2025 года входит в экспертную группу по противодействию цифровым угрозам.

Гибридная война - это не просто новая форма угрозы. Это новый тест на зрелость государств и обществ. Способность распознавать, прогнозировать и нейтрализовать информационно-психологические атаки - это уже не спецоперация, а повседневность.

Азербайджан, сталкиваясь с мощнейшим внешним давлением - от фейковых докладов о "геноциде" до фальшивых расследований против государственных институтов - не только обороняется, но и строит проактивную модель стратегической устойчивости. Это путь не борьбы с тенью, а создания нового ландшафта интерпретаций, в котором правду защищают не слоганы, а факты, не пропаганда, а критическое мышление, не цензура, а цифровой суверенитет.

Мы вступили в век, где защита нации начинается с защиты её когнитивной архитектуры. И именно здесь решается главный конфликт XXI века.