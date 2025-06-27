В Баку начато расследование по факту взрыва

26 июня около 23 часов поступила информация о взрыве, сопровождавшемся пожаром на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, расположенной по адресу: город Баку, Ясамальский район, Московский проспект, 1.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"На основании информации сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры с участием специалистов МЧС и Центра судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджана был проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы с целью установления причин произошедшего и выполнены неотложные процессуальные действия.

В ходе первоначального расследования было установлено, что на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы произошёл взрыв с последующим пожаром в складском помещении с пиротехническими средствами, предназначенными для создания эффектов взрыва, огня, выстрелов и дыма при производстве фильмов. В результате происшествия разрушено одноэтажное здание, повреждены окна административного здания киностудии, а также некоторых квартир в расположенном поблизости жилом доме. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время по данному факту проводится расследование в Управлении криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры Азербайджана. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах", - отмечается в сообщении ведомства.