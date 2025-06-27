Самолеты Израиля ударили по Ливану

Истребители израильских ВВС нанесли в первой половине дня массированные удары по нескольким наземным целям в окрестностях ливанского города Набатия, который расположен в 75 км к югу от Бейрута.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местной службе гражданской обороны.

"Клубы густого дыма поднимаются сейчас после воздушного налета со стороны высот Али-эт-Тахер. Мощный взрыв раздался также в районе Калаат-Шкиф, где находятся развалины старинного замка крестоносцев Бофор", - отметил собеседник. По его словам, самолеты выпустили ракеты по предполагаемым подземным укрытиям и складам "Хезболлах".

"Поступили данные об ударах по пригородам Эль-Махмудия, Кфар-Тибнит и ущелью возле моста Хардали через реку Литани, сведений о потерях нет", - указал источник.

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