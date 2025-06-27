Израиль уничтожил километровый туннель на севере Газы

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвали в северной части сектора Газа туннель радикального движения ХАМАС протяженностью 1 км. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила армейская пресс-служба.

"Террористический туннель длиной около 1 км был полностью уничтожен", - говорится в заявлении. Военные отметили, что операция проводилась на севере сектора Газа в районе Бейт-Хануна, где, кроме того, "войска обнаружили и уничтожили десятки террористических объектов и ряд террористов".

В пресс-службе отметили, что уничтоженный туннель использовался палестинскими радикалами для атаки на израильских военных летом 2014 года в ходе наземной фазы длившейся 50 дней израильской военной операции "Нерушимая скала" в секторе Газа.