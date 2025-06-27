https://news.day.az/world/1763799.html Аэростат приземлился во дворе многоэтажки в России - ВИДЕО Аэростат совершил экстренную посадку прямо во дворе многоэтажки в России. Как передает Day.Az, вчера в Нижнем Новгороде на закате городское небо заполнили воздушные шары - в городе проходил чемпионат воздухоплавателей.
Аэростат приземлился во дворе многоэтажки в России - ВИДЕО
Аэростат совершил экстренную посадку прямо во дворе многоэтажки в России.
Как передает Day.Az, вчера в Нижнем Новгороде на закате городское небо заполнили воздушные шары - в городе проходил чемпионат воздухоплавателей.
У одного из "судов" полет пошел не по плану, и оно экстренно, филигранно приземлилось прямо среди деревьев двора многоэтажки. Никто не пострадал, история закончилась благополучно.
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