Аэростат приземлился во дворе многоэтажки в России

Аэростат совершил экстренную посадку прямо во дворе многоэтажки в России.

Как передает Day.Az, вчера в Нижнем Новгороде на закате городское небо заполнили воздушные шары - в городе проходил чемпионат воздухоплавателей.

У одного из "судов" полет пошел не по плану, и оно экстренно, филигранно приземлилось прямо среди деревьев двора многоэтажки. Никто не пострадал, история закончилась благополучно.