Bulgartransgaz получит кредит на расширение «Вертикального газового коридора»

Болгарский государственный оператор газотранспортной системы Bulgartransgaz EAD официально объявил тендер, пригласив финансовые учреждения и банковские консорциумы подать заявки на предоставление кредита в размере 200 миллионов болгарских левов (примерно 102 миллиона евро), передает Day.Az.

Средства предназначены для реализации стратегического инфраструктурного проекта - "Расширение газотранспортной сети Bulgartransgaz EAD в рамках инициативы "Вертикальный газовый коридор".

Инициатива "Вертикальный газовый коридор" реализуется совместно операторами газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдовы. Её цель - расширение пропускной способности маршрута для поставок природного газа с юга на север Европы. Как сообщается, в рамках проекта планируется транспортировка топлива из надёжных и диверсифицированных источников, таких как США, Азербайджан, Египет и другие, в страны Центральной и Восточной Европы.

Согласно условиям текущего тендера, Bulgartransgaz намерен привлечь пятилетний кредит под государственную гарантию, одобренную Решением Совета министров №484 от 5 июля 2024 года. Закон о государственном бюджете Болгарии на 2025 год предусматривает возможность предоставления новых государственных гарантий на сумму до 625 млн левов для финансирования проектов компании.

Срок погашения - 5 лет, начиная с 1 января 2027 года, после окончания льготного периода, в течение которого выплачиваются только проценты. Процентная ставка привязана к месячной ставке EURIBOR с надбавкой, включая все комиссии и сборы. Погашение будет осуществляться равными ежемесячными платежами. Минимальный размер участия для одного кредитора - 25 млн евро. Предусмотрена возможность досрочного погашения займа без дополнительных штрафов.