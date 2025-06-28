https://news.day.az/society/1763996.html Тело утонувшего 5 месяцев назад найдено в Самухском районе В Самухском районе найдено тело человека, утонувшего в Куре. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело жителя села Сеидляр Самухского района Исмаила Шублиева (2003 г.р.) было извлечено из воды и передано по назначению.
Тело утонувшего 5 месяцев назад найдено в Самухском районе
В Самухском районе найдено тело человека, утонувшего в Куре.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело жителя села Сеидляр Самухского района Исмаила Шублиева (2003 г.р.) было извлечено из воды и передано по назначению.
Отметим, что в феврале этого года житель села Сеидляр Самухского района Шублиев Исмаил Халиг оглу (2003 г.р.) и житель Шамкирского района Мушфиг Исмаилов (1999 г.р.) во время рыбалки утонули на участке реки Кура, проходящем через Самухский район.
После этого тело Мушфига Исмаилова было извлечено из воды и передано его семье.
По факту проводится расследование.
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