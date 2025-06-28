Тело утонувшего 5 месяцев назад найдено в Самухском районе

В Самухском районе найдено тело человека, утонувшего в Куре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело жителя села Сеидляр Самухского района Исмаила Шублиева (2003 г.р.) было извлечено из воды и передано по назначению.

Отметим, что в феврале этого года житель села Сеидляр Самухского района Шублиев Исмаил Халиг оглу (2003 г.р.) и житель Шамкирского района Мушфиг Исмаилов (1999 г.р.) во время рыбалки утонули на участке реки Кура, проходящем через Самухский район.

После этого тело Мушфига Исмаилова было извлечено из воды и передано его семье.

По факту проводится расследование.