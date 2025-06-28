https://news.day.az/world/1764079.html Антиправительственные протесты в африканском Того - ВИДЕО Антиправительственные протесты в африканском Того продолжаются третий день, несмотря на то, что полиция жёстко задерживает и избивает демонстрантов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Антиправительственные протесты в африканском Того - ВИДЕО
Антиправительственные протесты в африканском Того продолжаются третий день, несмотря на то, что полиция жёстко задерживает и избивает демонстрантов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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