https://news.day.az/world/1764079.html

Антиправительственные протесты в африканском Того - ВИДЕО

Антиправительственные протесты в африканском Того продолжаются третий день, несмотря на то, что полиция жёстко задерживает и избивает демонстрантов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.