Facebook удалил скандальную публикацию Пашиняна

Социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta, удалила одну из публикаций премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, отмечается, что "удален пост нецензурного содержания о Католикосе всех армян и других священнослужителях".

О какой публикации именно идет речь, не уточняется, но из профиля премьера, по предварительным данным, пропала скандальная публикация про "мужское достоинство".

Напомним, что 25-го июня Пашинян предложил Гарегину II посмотреть на его пенис.

Публикация последовала вслед за словами одного из помощников Гарегина II, который заявил, что "Пашинян - обрезанный", намекая на то, что армянский премьер - мусульманин и турок.

Воваевича слова задели и он, через соцсети, предложил продемонстрировать и католикосу, и его помощнику "свой прибор".