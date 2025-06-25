В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян предложил Гарегину II посмотреть на его мужское достоинство.

Day.Az представляет публикацию:

Нет, вы не ослышались, и нет, это не шутка.

Пока весь мир следил за войной и перемирием между Ираном и Израилем, Пашинян продолжал критиковать армянского католикоса в соцсетях. Но вот сегодня армянская политика пробила очередное дно.

Один из приспешников католикоса накануне публично заявил, что, цитата "Пашинян - обрезанный", намекая на то, что армянский премьер - мусульманин и турок.

Оставим в стороне пещерный национализм армянских церковников, сейчас не об этом. Слова помощника Гарегина II задели Воваевича настолько, что он публично, через соцсети, предложил ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ и католикосу, и его помощнику свой прибор.

"Я готов принять и его, и его помощника - и доказать обратное", - написал Пашинян.

Вот она, армянская политика, вот они, дебаты! Вот они, доказательства своей позиции! Цирк.

Автор карикатуры - HSF