Определился победитель квалификации Гран-при Австрии "Формулы-1"

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем квалификации 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Австрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соревнования проходят на автодроме "Ред Булл Ринг".

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Третьим стал еще один представитель "Макларена" австралиец Оскар Пиастри.

Программа этапа завершится гонкой, которая пройдет 29 июня и начнется в 17:00 по бакинскому времени.