Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на мемориальном турнире в Турции

Во втором соревновательном дне традиционного международного турнира памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана, проходящего в турецком городе Коджаэли, азербайджанские спортсмены завоевали шесть медалей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в греко-римской борьбе серебряные награды получили Нихад Гулузаде (60 кг) и Мехеммед Шюкюрзаде (67 кг), а бронзовую - Лачын Велиев (87 кг). В женской части турнира Эльнура Мамедова (53 кг) стала серебряным призером, а Наргиз Самедова (53 кг) и Биргюль Солтанова (62 кг) удостоились бронзовых медалей.

Ранее, в первый день соревнований, Эсмер Джанкуртаран (50 кг) и Гюльтекин Ширинова (55 кг) заняли пятые места. Турнир продолжится соревнованиями по вольной борьбе, которые пройдут в заключительные два дня.