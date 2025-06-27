https://news.day.az/world/1763935.html Самолет потерпел крушение во Франции - есть погибшие Небольшой самолет потерпел крушение недалеко от города Шартр (департамент Эр и Луар) примерно в 100 км от Парижа, три человека погибли. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Le Parisien, ссылаясь на префектуру. "Самолет упал в жилом квартале, но не на жилые дома", - приводит издание заявление префектуры.
Самолет потерпел крушение во Франции - есть погибшие
Небольшой самолет потерпел крушение недалеко от города Шартр (департамент Эр и Луар) примерно в 100 км от Парижа, три человека погибли.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Le Parisien, ссылаясь на префектуру.
"Самолет упал в жилом квартале, но не на жилые дома", - приводит издание заявление префектуры.
Полицейские оцепили район, где произошла катастрофа.
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