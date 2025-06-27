В аэропорту Сочи столкнулись два самолета
В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолетов, пострадавших нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Сообщается, что самолет, который должен был лететь в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу столкнулся с воздушным судном, прибывшим из Норильска. По данным ведомства, ни члены экипажа, ни персонал не пострадали.
"Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования".
Ранее мы сообщали, что птица разбила стекло летящего самолета рядом с одним из пассажиров.
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