Микроавтобус с туристами перевернулся в Гусарском районе,

На дороге Гусар-Шахдаг перевернулся микроавтобус, перевозивший туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате инцидента пострадали 8 человек, 5 из которых - граждане Пакистана.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

 

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.