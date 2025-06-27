https://news.day.az/society/1763894.html Микроавтобус с туристами перевернулся в Гусарском районе, есть пострадавшие - ФОТО На дороге Гусар-Шахдаг перевернулся микроавтобус, перевозивший туристов.
Микроавтобус с туристами перевернулся в Гусарском районе, есть пострадавшие - ФОТО
На дороге Гусар-Шахдаг перевернулся микроавтобус, перевозивший туристов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате инцидента пострадали 8 человек, 5 из которых - граждане Пакистана.
В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.
На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.
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