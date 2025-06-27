Турецкая Анталья горит

В турецкой провинции Анталья, в районах Аланья и Аксу, произошли лесные пожары.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, сразу после поступления информации о возгорании на место были направлены пожарные расчеты Регионального управления лесного хозяйства Антальи.

К тушению пожаров привлечены не только наземные силы, но и авиация - вертолеты и самолеты.

На данный момент работы по ликвидации природного бедствия продолжаются.

Причины возгорания устанавливаются соответствующими структурами.

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