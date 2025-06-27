https://news.day.az/world/1763852.html Турецкая Анталья горит - ФОТО В турецкой провинции Анталья, в районах Аланья и Аксу, произошли лесные пожары. Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, сразу после поступления информации о возгорании на место были направлены пожарные расчеты Регионального управления лесного хозяйства Антальи.
Турецкая Анталья горит - ФОТО
В турецкой провинции Анталья, в районах Аланья и Аксу, произошли лесные пожары.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, сразу после поступления информации о возгорании на место были направлены пожарные расчеты Регионального управления лесного хозяйства Антальи.
К тушению пожаров привлечены не только наземные силы, но и авиация - вертолеты и самолеты.
На данный момент работы по ликвидации природного бедствия продолжаются.
Причины возгорания устанавливаются соответствующими структурами.
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