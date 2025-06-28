Иностранные граждане иранского происхождения эвакуированы на территорию Азербайджана

Группа иностранных граждан иранского происхождения была эвакуирована на территорию Азербайджана в рамках очередной гуманитарной операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, процесс эвакуации был организован на КПП "Астара" в соответствии с международными гуманитарными нормами. После прохождения процедуры оформления документов, пограничного и медицинского осмотра граждане были благополучно и безопасно пропущены на территорию Азербайджана.

Эвакуированные граждане поблагодарили азербайджанское государство и народ Азербайджана за оказанное внимание, заботу и гостеприимство. Эвакуированным гражданам были предоставлены транспортные средства, обеспечившие их передвижение в направлении Баку. В настоящее время продолжается эвакуация граждан других государств.

Отметим, что некоторые иностранные государства обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в эвакуации своих граждан, находящихся в Иране, посредством транзитного проезда через территорию Азербайджана с целью их возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через Азербайджан.