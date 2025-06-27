Лизинг превращается в ловушку

В Азербайджане все чаще поступают жалобы на лизинговые компании, которые фактически обманывают клиентов в последние месяцы выплат. Граждане рассказывают, что при незначительной задержке платежа компания начинает чинить искусственные препятствия и не передает автомобиль в собственность, несмотря на годы регулярных выплат. Все это сопровождается бюрократическими ловушками, юридическими уловками и прямым давлением на клиента, передает Day.Az.

Транспортный эксперт Эльмеддин Мурадлы в комментарии Trend объясняет, что корень проблемы - в невнимательности граждан. Люди подписывают договоры, не читая мелкий шрифт, а компании специально вставляют туда запутанные формулировки, чтобы в нужный момент воспользоваться ими против клиента. По его словам, особенно распространена ситуация, когда водителю не сообщают о штрафах. Уведомление поступает в лизинговую компанию, но она не передает его клиенту. В результате водитель может лишиться прав или попасть под арест имущества, даже не зная о причине.

С ростом курса доллара и снижением доступности автокредитов интерес к лизингу заметно возрос. Но именно этим начали пользоваться недобросовестные организации. Как подчеркивает Мурадлы, некоторые компании сегодня действуют по крайне агрессивной схеме: достаточно просрочить платеж на один день - и автомобиль сразу изымается. Даже если клиент выплатил почти всю сумму, за несколько месяцев до конца ему начинают предъявлять дополнительные требования, находят мелкие формальные ошибки, лишь бы отобрать машину. Все это, по его словам, не что иное, как мошенничество - "модернизированное грабительство", против которого должны быть приняты меры.

Экономический эксперт Халид Керимли советует избегать малоизвестных компаний и подписывать договоры только с теми фирмами, которые имеют долгосрочную репутацию. Он подчеркивает, что в договорах обязательно должно быть четко прописано условие о переходе права собственности к клиенту по завершении выплат. Также важно оформлять сделки через официальные дилерские центры, а не через малоизвестные фирмы, для которых репутация не имеет значения. По его словам, основными игроками на рынке лизинга являются не банки, а небанковские кредитные организации, у которых, как правило, более высокие проценты и менее прозрачные условия. Многие компании заманивают клиентов привлекательными предложениями, но в реальности просто используют их уязвимость.

Керимли подчеркивает, что если в основе бизнес-модели изначально стоит цель обмана, никакой надзор не поможет. Единственный способ обезопасить себя - это внимательность, юридическая грамотность и сотрудничество только с проверенными структурами.