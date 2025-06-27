https://news.day.az/world/1763767.html В Южной Корее задержали американцев за попытку передать грузы в КНДР Шестеро граждан США были задержаны в Южной Корее за попытку отправить в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) пластиковые бутылки, наполненные рисом, долларами и Библиями. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на источники в южнокорейскей полиции.
В Южной Корее задержали американцев за попытку передать грузы в КНДР
Шестеро граждан США были задержаны в Южной Корее за попытку отправить в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) пластиковые бутылки, наполненные рисом, долларами и Библиями.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на источники в южнокорейскей полиции.
"Американцы пытались сбросить бутылки в море с прифронтового острова Кванхва, чтобы они могли плыть к берегам Северной Кореи приливами", - сказал сотрудник местной полиции на условиях анонимности.
Также источник отметил, что американцы находятся под следствием за нарушение закона об управлении безопасностью и стихийными бедствиями.
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