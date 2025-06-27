В Южной Корее задержали американцев за попытку передать грузы в КНДР

Шестеро граждан США были задержаны в Южной Корее за попытку отправить в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) пластиковые бутылки, наполненные рисом, долларами и Библиями.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на источники в южнокорейскей полиции.

"Американцы пытались сбросить бутылки в море с прифронтового острова Кванхва, чтобы они могли плыть к берегам Северной Кореи приливами", - сказал сотрудник местной полиции на условиях анонимности.

Также источник отметил, что американцы находятся под следствием за нарушение закона об управлении безопасностью и стихийными бедствиями.