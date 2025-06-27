https://news.day.az/society/1763771.html В Ярдымлы сожжено более 9 тыс. маковых кустов В Ярдымлинском районе уничтожено 9200 маковых кустов. Как передает Day.Az, информацию распространила региональная группа пресс-службы МВД. В результате комплексного оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенного сотрудниками Ярдымлинского РОП, на территории села Алар были обнаружены дикорастущие наркотические растения.
В Ярдымлы сожжено более 9 тыс. маковых кустов
В Ярдымлинском районе уничтожено 9200 маковых кустов.
Как передает Day.Az, информацию распространила региональная группа пресс-службы МВД.
В результате комплексного оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенного сотрудниками Ярдымлинского РОП, на территории села Алар были обнаружены дикорастущие наркотические растения. Было сожжено и уничтожено 9200 кустов мака общим весом 1650 килограммов.
Ранее мы сообщали, что в Кешля задержаны наркоторговцы.
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