В Ярдымлы сожжено более 9 тыс. маковых кустов

В Ярдымлинском районе уничтожено 9200 маковых кустов.

Как передает Day.Az, информацию распространила региональная группа пресс-службы МВД.

В результате комплексного оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенного сотрудниками Ярдымлинского РОП, на территории села Алар были обнаружены дикорастущие наркотические растения. Было сожжено и уничтожено 9200 кустов мака общим весом 1650 килограммов.

Ранее мы сообщали, что в Кешля задержаны наркоторговцы.