В Кешля задержаны наркоторговцы

В результате операции, проведённой сотрудниками 23-го отделения полиции Управления полиции Низаминского района, в поселке Кешля были задержаны ранее неоднократно судимые 61-летний Дилавер Меликов и его 38-летний сын Эмиль Меликов, занимавшиеся сбытом наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, по месту жительства задержанных были обнаружены марихуана и метамфетамин, хранившиеся в свёртках в холодильнике с целью продажи.

Установлено, что Д. Меликов и Э. Меликов являлись ключевыми фигурами, организовавшими сбыт наркотиков в Кешля и близлежащих поселках.

По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.