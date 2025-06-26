https://news.day.az/society/1763683.html В Кешля задержаны наркоторговцы - ФОТО В результате операции, проведённой сотрудниками 23-го отделения полиции Управления полиции Низаминского района, в поселке Кешля были задержаны ранее неоднократно судимые 61-летний Дилавер Меликов и его 38-летний сын Эмиль Меликов, занимавшиеся сбытом наркотиков.
В Кешля задержаны наркоторговцы - ФОТО
В результате операции, проведённой сотрудниками 23-го отделения полиции Управления полиции Низаминского района, в поселке Кешля были задержаны ранее неоднократно судимые 61-летний Дилавер Меликов и его 38-летний сын Эмиль Меликов, занимавшиеся сбытом наркотиков.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, по месту жительства задержанных были обнаружены марихуана и метамфетамин, хранившиеся в свёртках в холодильнике с целью продажи.
Установлено, что Д. Меликов и Э. Меликов являлись ключевыми фигурами, организовавшими сбыт наркотиков в Кешля и близлежащих поселках.
По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
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