https://news.day.az/society/1763758.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Гахском районе произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Бюро исследований землетрясений. Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в Гахском районе, в 27 километрах юго-восточнее станции Загатала. Магнитуда подземных толчков составила 3,3, очаг залегал на глубине 19 км.