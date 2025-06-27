https://news.day.az/society/1763758.html В Азербайджане произошло землетрясение В Гахском районе произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Бюро исследований землетрясений. Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в Гахском районе, в 27 километрах юго-восточнее станции Загатала. Магнитуда подземных толчков составила 3,3, очаг залегал на глубине 19 км.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Гахском районе произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Бюро исследований землетрясений.
Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в Гахском районе, в 27 километрах юго-восточнее станции Загатала.
Магнитуда подземных толчков составила 3,3, очаг залегал на глубине 19 км.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре