В Азербайджане произошло землетрясение

В Гахском районе произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Бюро исследований землетрясений.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в Гахском районе, в 27 километрах юго-восточнее станции Загатала.

Магнитуда подземных толчков составила 3,3, очаг залегал на глубине 19 км.